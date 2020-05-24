На границе Таджикистана и Киргизии между пограничниками произошла очередная перестрелка.
Об этом сообщили в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.
"Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11.40 (8.40 мск) произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана", — сообщили в ведомстве.
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