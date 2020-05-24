Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о том, что Китай соболезнует, но верит в то, что США в скором времени справится с коронавирусом и наладит жизнь своих граждан.
"США стали страной, сильнее остальных пострадавшей от эпидемии COVID-19, которая каждый день забирает жизни невинных людей. Я бы хотел выразить искренние соболезнования в связи с испытаниями, которые преодолевает американский народ", — сказал Ван И.
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