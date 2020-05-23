К августу текущего года Донбасс должен быть полностью демилитаризирован, чтобы в регионе смогли пройти выборы.
Такую позицию озвучил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
"Для того чтобы там можно было провести законные выборы, там должна быть безопасная территория. И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска, проведено разоружение и демобилизация", — пояснил Резников.
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