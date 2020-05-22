Жителям Саудовской Аравии запретили выходить из дома

Жителям Саудовской Аравии запретили выходить из дома до вечера среды. Такое решение приняли власти страны из-за ситуации с коронавирусом.

Улицы городов опустели в 17 часов 22 мая.

"Сотрудники органов правопорядка начинают с 17.00 пятницы исполнять решение, о котором было объявлено ранее, связанное с полнейшим запретом на передвижение в течение всего дня во всех городах и районах королевства до конца дня среды, 27 мая", — заявил представитель МВД Талаль аш-Шальхуб.

Запрет вступил в силу накануне масштабного мусульманского праздника, связанного с окончанием строгого месячного поста Рамадан. Праздник начнется в Саудовской Аравии в воскресенье, 24 мая.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 67,7 тыс. инфицированных коронавирусом. Из них за последние сутки — 2642 человека. Это стало новым "антирекордом" по приросту заболевших за сутки. Жертвами вируса стали уже 364 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Казахстане и Киргизии отменен намаз в Ураза-байрам. Мечети будут закрыты, а массовые молитвы отменены.