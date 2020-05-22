В Казахстане отменили намаз из-за коронавируса

Мусульмане Казахстана не смогут отметить окончание священного месяца Рамадан в мечетях. Намаз в Ураза-байрам отменен.

Причиной тому стала эпидемия коронавируса.

"В исламе любой праздник начинается с поклонения. Согласно шариату, обязательно совершать Айт намаз с джамаатом. Однако в этом году Айт намаз не будет проводиться в мечетях из-за карантинной ситуации в стране", — сообщает Духовное управление мусульман Казахстана.

Айт намаз — священная молитва — обязательно должен совершаться с джамаатом — другими верующими. Рамадан завершается 23 мая. В этот день закончится период строго месячного поста, во время которого мусульмане усиленно молятся. 24 мая наступит Ураза-байрам -праздник разговения. В этот день в мечетях проходят массовые молитвы.

С начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано свыше 7,5 тысячи инфицированных коронавирусом. 35 человек скончались. 11 мая в стране отменили режим чрезвычайного положения и постепенно начали отменять ограничительные меры.

В Киргизии Айт Намаз также отменен. Обычно массовая молитва проводится в столице на Старой площади, в ней участвуют больше пяти тысяч человек. В этом году из-за эпидемии коронавируса мусульманам рекомендовано молиться в кругу семьи.

Ранее Владимир Путин призвал мусульман отметить Ураза-байрам дома.