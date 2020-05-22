Статистика смерти от COVID в Италии, вероятно, занижена на 19 тысяч

В Италии число погибших от Covid-19 в марте и апреле может быть почти на 19 тысяч больше, чем официальный показатель (сегодня это 32 486 человек).

Об этом сообщило национальное агентство социального обеспечения.

Национальный Институт социального обеспечения (INPS), крупнейший в Италии , заявил в новом исследовании, показавшем, что официальные цифры смертности не были “надежными”.

Результат исследования социологов

Изучение статистических данных показало, что в марте и апреле в Италии было зарегистрировано 156 429 случаев общей смертности, что на 46 909 больше, чем среднее число смертельных случаев в эти месяцы, зарегистрированных в период с 2015 по 2019 год.

То есть, за этот период было зарегистрировано на 18 971 больше смертей, чем обычно.

Причем подавляющее большинство - 18 412 смертей - было зарегистрировано на севере страны, где свирепствовал коронавирус.

Официальные данные на 22 мая