Социологи: что россияне по-настоящему думают о выборах

По данным социологов ВЦИОМ, большинству россиян интересны предстоящие президентские выборы 2018 года.

Как сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, "75% взрослого населения России говорят, что да, нам эти выборы интересны".

По его словам, результаты опросов ВЦИОМ демонстрируют, что интерес россиян подкреплен высоким уровнем осведомленности о выборах.

Статистика ВЦИОМ свидетельствует о том, что с марта 2017 года по январь 2018 года доля осведомленных о том, когда состоятся президентские выборы, увеличилась почти в два раза - с 45% до 89% от числа опрошенных. Однако стоит отметить, что ВЦИОМ с января значительно расширил выборку респондентов.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российское правительство работает над проектом постановления подготовки к предстоящим президентским выборам в марте 2018 года.

Документ, обнародованный на портале нормативных правовых актов, содержит указания министерствам и ведомствам в ходе предвыборной кампании.

Отмечается, что в проекте "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента" есть указания для МВД, ФСБ, Росгвардии, Минюста, Минфина, Минэнерго и Пенсионного фонда. и другим.

К примеру, Минфин должен будет направить средства для организации выборов. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб будут обеспечивать охрану общественного порядка во время подготовки и проведения президентских выборов.

Со своей стороны, Роскомнадзор, Росгвардия, ФСБ, Минюст и МВД должны будут следить и пресекать "противоправную агитационную деятельность, ​в том числе экстремистского характера".