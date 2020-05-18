Расследование COVID-19 может привести Китай к изоляции

Сегодня на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) будет обсуждаться вопрос проведения независимого расследования всех обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.

Согласно источникам, знакомым с повесткой дня, в настоящее время 116 из 194 государств-членов ассамблеи являются соавторами обновленного проекта резолюции, предложенной Австралией.

Напомним, что ранее именно Австралия заявляла, что расследование коронавируса должно проводиться независимо от ВОЗ.

"Речь идет о сотрудничестве, чтобы вооружить международное сообщество, предотвратить или лучше противостоять следующей пандемии и сохранить наших граждан в безопасности", — говорит Марис Пейн, министр иностранных дел Австралии.

В резолюции не упоминается место, в котором предположительно возникла вспышка, но содержится призыв к ВОЗ "определить зоонозный источник вируса и маршрут его распространения среди населения Земли".

"Стремление к расследованию происхождения вируса заслуживает похвалы. Но реальность такова, что Китай сделает все, что в его силах, чтобы избежать пристального внимания. Остается надеяться, что Китай присоединится ко Всемирной ассамблее здравоохранения и странам, настаивающим на очевидной необходимости расследования COVID-19, его происхождения, его обработки по всему миру", — говорит Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем.

А если Китай будет против?

Есть вероятность того, что в случае принятия ВАЗ решения о проведении расследования Китай может оказаться в мировой изоляции, поскольку ранее отклонил требования выяснить источник происхождения СОVID-19, заявив, что это было "политической манипуляцией".

Решительная международная поддержка независимого расследования, предполагают эксперты, приведет к изоляции Китая, который публично выступал против позиции Австралии.

Напомним, на прошлой неделе Китай нанес Австралии торговые удары по говядине и ячменю на сумму $ 1 млрд. ﻿