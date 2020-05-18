Сегодня на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) будет обсуждаться вопрос проведения независимого расследования всех обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.
Согласно источникам, знакомым с повесткой дня, в настоящее время 116 из 194 государств-членов ассамблеи являются соавторами обновленного проекта резолюции, предложенной Австралией.
Напомним, что ранее именно Австралия заявляла, что расследование коронавируса должно проводиться независимо от ВОЗ.
"Речь идет о сотрудничестве, чтобы вооружить международное сообщество, предотвратить или лучше противостоять следующей пандемии и сохранить наших граждан в безопасности", — говорит Марис Пейн, министр иностранных дел Австралии.
В резолюции не упоминается место, в котором предположительно возникла вспышка, но содержится призыв к ВОЗ "определить зоонозный источник вируса и маршрут его распространения среди населения Земли".
"Стремление к расследованию происхождения вируса заслуживает похвалы. Но реальность такова, что Китай сделает все, что в его силах, чтобы избежать пристального внимания. Остается надеяться, что Китай присоединится ко Всемирной ассамблее здравоохранения и странам, настаивающим на очевидной необходимости расследования COVID-19, его происхождения, его обработки по всему миру", — говорит Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем.
Есть вероятность того, что в случае принятия ВАЗ решения о проведении расследования Китай может оказаться в мировой изоляции, поскольку ранее отклонил требования выяснить источник происхождения СОVID-19, заявив, что это было "политической манипуляцией".
Решительная международная поддержка независимого расследования, предполагают эксперты, приведет к изоляции Китая, который публично выступал против позиции Австралии.
Напомним, на прошлой неделе Китай нанес Австралии торговые удары по говядине и ячменю на сумму $ 1 млрд.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.