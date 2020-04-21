Австралия примкнула к США и тоже обвиняет ВОЗ и Китай в пандемии

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, выступая в телевизионной программе на ТК ABC заявила, что она разделяет "некоторые опасения США" по поводу ВОЗ в части того, что международная организация "сработала чересчур медленно в случае с коронавирусом".
Пейн присоединилась к призыву Соединенных Штатов о проведении независимого расследования происхождения вируса, а также ответных мер на вспышку болезни в отношении Китая.
Реакция со стороны правительства КНР последовала немедленно. Австралийского министра обвинили в том, она является "мелким последователем" США и "готовит развод с Китаем", который почему-то рассматривается исключительно,как страна, представляющая угрозу для Австралии.
В Китае считают, что Австралия
"не упустила шанса поговорить от имени США после вспышки болезни и использовала пандемию в качестве предлога для участия в политическом очковом забое с США и их эгоистичным президентом".
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