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Источник Правда.Ру

Австралия примкнула к США и тоже обвиняет ВОЗ и Китай в пандемии

Мир

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, выступая в телевизионной программе на ТК ABC заявила, что она разделяет "некоторые опасения США" по поводу ВОЗ в части того, что международная организация "сработала чересчур медленно в случае с коронавирусом".

Пейн присоединилась к призыву Соединенных Штатов о проведении независимого расследования происхождения вируса, а также ответных мер на вспышку болезни в отношении Китая.

Китай не считает нужным сдерживать возмущение

Реакция со стороны правительства КНР последовала немедленно. Австралийского министра обвинили в том, она является "мелким последователем" США и "готовит развод с Китаем", который почему-то рассматривается исключительно,как страна, представляющая угрозу для Австралии. 

В Китае считают, что Австралия

"не упустила шанса поговорить от имени США после вспышки болезни и использовала пандемию в качестве предлога для участия в политическом очковом забое с США и их эгоистичным президентом".

Темы китай австралия марис пейн
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