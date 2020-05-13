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Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии

Мир

Китай выполнил свою угрозу "экономического возмездия" в отношении Австралии, приостановив импорт говядины из четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий страны.

Напомним: связи между торговыми партнерами испортились после спора о происхождении COVID-19.

В прошлом месяце Австралия призвала к независимому международному расследованию происхождения коронавируса.

"Я думаю, что Китай обязан ответить на все вопросы и предоставить исчерпывающую информацию, чтобы люди узнали, что именно произошло у них в Ухане, потому что мы не хотим, чтобы это повторилось", — сказал министр внутренних дел Австралии Питер Даттон 17 апреля.

Китай ответил угрозой бойкота и обвинил Австралию в том, что она делает грязную работу за Америку.

"Очевидно, что (Даттон) также должен был получить некоторые инструкции из Вашингтона, требующие от него сотрудничать с США в их пропагандистской войне против Китая и начали политические атаки на Китай, — сказал сотрудник китайского посольства. — Их заявление показывает невежество и фанатизм, а также отсутствие независимости, что печально."

Производители мяса в Австралии возмущены

Поскольку напряженность между торговыми партнерами обостряется, производители в Австралии, теряющие рынок сбыта, осуждают позицию своего правительства и говорят, что они не могут позволить себе эту борьбу.

"Некоторые политики в Австралии говорят слишком много, им нужно прекратить эту риторику с Китаем, особенно критику и спекуляции относительно происхождения вируса COVID-19", — сказал Reuters Сэм Макнивен, основатель австралийского производителя говядины Providore Global.

Он добавил, что Австралия не должна затевать драки со своим крупнейшим торговым партнером, а вместо этого работать, чтобы поддержать его.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Китай является рынком № 1 для австралийской говядины и составляет около 30 процентов экспорта.

Напомним, что сегодня США решили и сами перейти от слов к делу — в Конгрессе обсудят закон по санкциям в отношении Китая. Об этом подробнее — здесь.

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Темы китай австралия коронавирус импорт говядины
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