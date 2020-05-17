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Украинцев учат тому, что все европейцы родом из Галиции

Мир

В украинском учебнике географии рассказали восьмиклассникам о настоящем происхождении европейцев. Оказывается, что Галиция является родиной турков, евреев и французов.

"Расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины", — приводится текст из учебника.

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