Владимир Зеленский придумывает новые планы по решению конфликтов в Донбассе. Руководству России не нравится предложенная Порошенко тактика.
"У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе", — заявила депутат правящей партии "Слуга народа" Марина Бардина в эфире телеканала "НАШ".
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.