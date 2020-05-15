Саакашвили поможет малому бизнесу Украины

На Украине будут развивать государственно-частное партнерство. Инициатором выступит Михаил Саакашвили. Как заявил сам глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, нововведение облегчит жизнь малому бизнесу в стране.

"Я хочу предложить национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции должны принадлежать частным субъектам, очень предприимчивым и талантливым украинцам. Мы должны с малым и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать, что государство может выполнять лишь отдельные функции, а другие функции можно делать вместе с людьми, которые создают благосостояние этой страны и рабочие места", — заявил Саакашвили журналистам.

Также в его планах снижение госконтроля в бизнесе, улучшение ситуации на таможне.

Ранее Михаил Саакашвили пригласил участвовать в реформировании Украины представителей США. Такой вопрос он обсуждал с временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин.

По словам Владимира Зеленского, он не ждет быстрых результатов работы Саакашвили. Президент Украины ожидает, что они должны быть в ближайшие месяцы.