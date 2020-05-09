Украинский лидер Владимир Зеленский, что в ближайшие месяцы ожидает от работы Михаила Саакашвили положительных результатов.
"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть", — заявил президент во время брифинга в Закарпатской области.
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