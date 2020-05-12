Помогать в разработке украинских реформ будут представители США. Такое предложение сделал Михаил Саакашвиили.
Вступив в должность главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ, он встретился с временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин.
"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети.
Напомним, что ранее бывший президент Грузии возглавлял Одесскую область, после чего был выслан с территории страны в Польшу. Ему сначала дали, а потом забрали украинское гражданство. Новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил права Саакашвили и назначил его главным по реформам.
По словам самого украинского президента, он уже в ближайшие месяцы ожидает увидеть положительные результаты работы Михаила Саакашвили.
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