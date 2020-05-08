Эксперт: коронавирус – новый фронт войны с Трампом

Демократы сделают все возможное, чтобы свалить вину за все экономические последствия эпидемии на Дональда Трампа. Это их серьезный козырь в предвыборной гонке.

Об этом "Правда.Ру" рассказал научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин. Он напомнил, что ранее были использованы разные методы воздействия на действующего президента. Но даже главный из них — история помощи от России — так и не нашел доказательств. Новый шанс противникам Трампа дал коронавирус.

"Сейчас всю ситуацию в США за распространение коронавируса могут переложить на Трампа, на его персональную ответственность. Сказать, что его команда неэффективна, что она недостаточно борется с коронавирусом, что меры запоздалые и теперь случилось то, что случилось: 22 миллиона безработных", — рассказал эксперт.

В экономике стабильности нет, Трампу нечем крыть

Ситуацию, которая сложилась сейчас в США, сравнивают уже не с кризисом 2008 года, а с Великой депрессией. При этом политика Трампа всегда основывалась на стабильном экономическом росте. Сейчас этот инструмент применить невозможно.

"Поэтому Трамп сейчас хочет отвлечь внимание общественности и населения от этой ситуации, перевести стрелки на Китай. Поэтому они сейчас пытаются демонизировать Китай, перенести на него ответственность за распространение вируса во всемирном масштабе — здесь такая главная задача", — пояснил Константин Блохин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению властей Китая, Белый дом во главе с Дональдом Трампом заигрались в президентскую гонку. Разворот в сторону восстановления экономики в ущерб противостоянию пандемии — угроза общественному здоровью.