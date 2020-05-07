Белый дом во главе с Трампом заигрались в президентскую гонку. Разворот в пользу сторону восстановления экономики в ущерб противостоянию пандемии — угроза общественному здоровью.
Такую оценку происходящему в США дали официальные власти Китая.
Выступая на очередном брифинге 6 мая, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньи заявила:
"США следует прекратить заниматься политическими спекуляциями и сосредоточиться на собственных проблемах:
- десятки тысяч американцев заражены и около тысячи умирают каждый день.
Предвыборная команда Трампа делает ставку на то, что более серьезный пик смертности появится только после дня выборов 3 ноября. В этом случае никакого фатального политического воздействия на них не будет, сколько бы людей ни погибло".
По словам дипломата, именно желание переизбраться заставляет Трампа проводить радикальную внутреннюю и внешнюю политику.
"Белый дом не в состоянии победить коронавирус, и потому фактически отказался от усилий, чтобы поставить эпидемию под контроль. Он считает, что положительные результаты в восстановлении экономики обеспечат им победу на выборах. И обвинения увеличении количества смертей утонут в ликованиях "экономически сильной страны". А чтобы хоть как-то оправдать свой провал и загубленные жизни, Трампу и его команде нужен внешний враг.
Вот Вашингтон и разыгрывает карту "привлечения Китая к ответственности" на международной арене:
- распространяют слухи о том, что коронавирус был создан в лаборатории в Ухане, которые ученые всего мира отвергают,
- администрация Трампа призвала союзников США уничтожить Китай.
Чтобы быть переизбранным Трамп
- подорвал глобальную солидарность и сотрудничество в борьбе с пандемией,
- атаковал ВОЗ, которая справедливо оценивает противоэпидемические усилия Китая,
- обострил напряженность между крупными державами,
- он привносит неопределенность в международные отношения, чего не наблюдалось со времен окончания Холодной войны.
Грядущие президентские выборы в США уже имеют разрушительный эффект — угрожают жизни большого числа американцев, а также стабильности и миру во всем мире, ставит под угрозу благосостояние людей во всем мире. Это действительно большая трагедия".
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