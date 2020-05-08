Эффективная борьба с коронавирусом значительно улучшила рейтинг президента Южной Кореи. Сейчас Мун Чжэ Ина поддерживают 71% населения страны.
Таких положительных показателей оценки работы главы страны не достигали с 2018 года. Как сообщает исследовательское агентство Gallup Korea, рекордные показатели отмечены за первую неделю мая.
Положительно оценивают работу властей 71% населения, негативно — 21%. Самыми ярыми поклонниками президента стали граждане 40-50 лет. Основной причиной такого роста рейтинга эксперты называют успешную борьбу с коронавирусом и победу демократической партии на парламентских выборах. Среди отрицательных моментов работы президента опрошенные указывают на недостаточное решение экономических проблем.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Южная Корея смогла выровнять кривую заболеваемости коронавирусом за 20 дней, не применяя крайних мер карантина. И даже смогла провести во время эпидемии парламентские выборы.
Одним из ключей к успеху стало массовое тестирование. Также помогло использование мобильных технологий для отслеживания контактов инфицированных.
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