21 год назад США "по ошибке" разбомбили посольство Китая в Сербии

Сегодня Китай отмечает скорбную для себя дату - 21 год назад, в 1999 году, ракетному нападению подверглось китайское посольство в Белграде.

Тогда ранения получили 20 человек, погибли трое журналистов:

Шао Юньхуань из информационного агентства "Синьхуа",

Сюй СИНХу и его жена Чжу Ин из ежедневной газеты Гуанмин

- их память в Китае чтут и называют мучениками.

Памятные мероприятия проходят в Белграде и Китае

Траурные мероприятия проходят в Китае два дня:

удар был нанесен 7 мая в полночь (5 утра 8 мая в Пекине) 1999 года американскими военными самолетами в рамках операции НАТО.

Китайское посольство в Белграде, Сербия, в четверг провело церемонию на том месте, где 21 год назад располагалась дипмиссия.

"Из-за пандемии коронавируса мы не смогли организовать участие китайских граждан в мероприятии, как это было в предыдущие годы", - сказал китайский посол Чэнь Бо во время церемонии.

На церемонии также присутствовали министр труда Сербии Зоран Джорджевич и представители Ассоциации сербских журналистов.

"Мы будем приезжать сюда каждый год, чтобы отдать дань уважения и помнить о том, что произошло, надеясь, что что-то подобное больше никогда не случится ни с кем и нигде", - цитируют слова Зорана Джорджевича СМИ.

"Ну извините: ошибочка вышла"

Все это время США придерживаются первоначальной своей версии: