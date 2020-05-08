Сегодня Китай отмечает скорбную для себя дату - 21 год назад, в 1999 году, ракетному нападению подверглось китайское посольство в Белграде.
Тогда ранения получили 20 человек, погибли трое журналистов:
- их память в Китае чтут и называют мучениками.
Траурные мероприятия проходят в Китае два дня:
Китайское посольство в Белграде, Сербия, в четверг провело церемонию на том месте, где 21 год назад располагалась дипмиссия.
"Из-за пандемии коронавируса мы не смогли организовать участие китайских граждан в мероприятии, как это было в предыдущие годы", - сказал китайский посол Чэнь Бо во время церемонии.
На церемонии также присутствовали министр труда Сербии Зоран Джорджевич и представители Ассоциации сербских журналистов.
"Мы будем приезжать сюда каждый год, чтобы отдать дань уважения и помнить о том, что произошло, надеясь, что что-то подобное больше никогда не случится ни с кем и нигде", - цитируют слова Зорана Джорджевича СМИ.
Все это время США придерживаются первоначальной своей версии:
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