Михаил Саакашвили, получивший-таки новую должность в правительстве Украины опубликовал в Facebook пост-благодарность президенту Зеленскому, похвалив его за "готовность идти на такие смелые решения".
Напомним, указом Зеленского Саакашвили назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.
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