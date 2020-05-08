Саакашвили: Зеленский - смелый человек, раз меня назначил

Михаил Саакашвили, получивший-таки новую должность в правительстве Украины опубликовал в Facebook пост-благодарность президенту Зеленскому, похвалив его за "готовность идти на такие смелые решения".

Напомним, указом Зеленского Саакашвили назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.