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Источник Правда.Ру

Пролез-таки во власть: Зеленский дал Саакашвили должность

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Назначить Саакашвили Михаила Николозовича главой исполнительного комитета реформ", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский поздравил Саакашвили с назначением на должность:

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — приводятся слова главы государства в сообщении.

И ведь прав, пожалуй, Зеленский. Что-что, а "придавать импульсы", Саакашвили умеет.

Впрочем, что-то подсказывает, что президент Зеленский "с огнем играет". А может быть, он просто не в курсе, как яростно "боролся" его новый фаворит со своим предыдущим работодателем — Петром Порошенко…

Напомним только один из эпизодов, о котором рассказывала "Правда.Ру"

Михаил Саакашвили: В Грузии коррупцию победил. Взялся за Украину

"Кругом одни враги, а мы среди них честные борцы, но сдаваться не намерены" — примерно так можно было бы в краце передать суть записанного Саакашвили с его "командой младореформаторов" видеообращения к Порошенко. Форма его весьма категорична, и, хотя сам одесский губернатор это отрицает, выглядит как ультиматум действующей власти.

"Ни одно обещание по реформам, данное после Майдана и во время многочисленных совещаний не было выполнено… Проблема не только в Яценюке, проблема в политическом классе и, честно, проблема даже в подходе президента Украины к процессам внутри страны и к процессам реформирования… Поэтому мы требуем, в первую очередь, прекратить этот междусобойчик и договорняк, который ведется на счет правительства. Я призываю депутатов не голосовать за это правительство в таких условиях", — с присущим ему пылом заявил экс-президент Грузии.

Аналитики уже успели сделать вывод, что таким образом Саакашвили "упреждает свою скорую отставку с поста главы Одесской областной госадминистрации".

Саакашвили грозится вместе с некими сотоварищами "уйти и сформировать отдельную команду", если не увидит конкретные результаты и если Порошенко не уберет из власти "скомпрометировавших себя людей".

Примерно в том же ключе прозвучало и выступление одесского губернатора в программе "Вечерний прайм" телеканалу "112 Украина": "Через два года после Майдана воровская шантрапа вернулась и восстановила себе власть на Украине. Полный реванш произошел!" — восклицает он.

По словам одесского губернатора, выйти из сложившегося политического и экономического кризиса можно лишь в том случае, если полностью сменить правящую верхушку. "Нужно убрать всех коррупционеров… Не подпускать их к корыту. Убрать местных сепаратистов. Назначить молодых честных ребят. Их много, нужно просто глаза раскрыть", — заключил Саакашвили.

Под теми "кого надо убрать" и "оторвать от кормушки", бывший президент Грузии подразумевает "целую когорту" мешающих ему политических противников. В нее он записал почти всех настроенных против него одесских политиков и управленцев.

Здесь и представители традиционной одесской элиты, включая мэра Одессы Труханова, которые, в частности, отказались выполнять распоряжение Саакашвили о сносе советских памятников и саботируют его откровенно нелепые распоряжения. Сюда он внес и представителей Генпрокуратуры, налоговой службы, и даже сотрудников местной СБУ.

Словом, по Саакашвили выходит, что бороться ему приходится со всеми, а сам он сражается за "новую Украину" в окружении врагов. Впрочем, подобная тактика поиска "ведьм" была характерна для него еще в бытность руководящей работы в Грузии. Тогда Саакашвили многое списывал на "руку Москвы". Не отказывает в этом грузинский экс-президент и сейчас.

С тех пор Саакашвили совсем не изменился. Не стал он и более компетентен в тех вопросах, которые берется решать. Поэтому, чтобы как-то прикрыть свою неспособность руководить регионом, он продолжать искать вокруг себя врагов, как внешних, так и внутренних. Да и решать проблемы Одесской области грузинскому реформатору недосуг: надо же еще и по Украине разъезжать с "антикоррупционными форумами"!

Напомним, как сообщала Правда. Ру, недавнюю отставку премьер-министра Яценюка, давнего своего политического врага, Саакашвили воспринял как личную победу, заявив, что отставка премьер-министра Украины Арсения Яценюка стала первым результатом борьбы его команды.

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Темы саакашвили указ о назначении владимир зеленский
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Пролез-таки во власть: Зеленский дал Саакашвили должность
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