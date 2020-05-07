Директором центра по контрразведке в США стал Уильям Иванина

Два года ждал назначения новый директор центра по контрразведке США Уильям Иванина.

Кандидата согласовал сенат страны.

"Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7", — сообщается на сайте сената США.

На этот пост Иванина был назначен в 2014 году. Через четыре года его выдвинули для подтверждения в сенате. Только сейчас сенат пришел к соглашению.

Центр контрразведки и безопасности при офисе директора национальной разведки курирует более полутора десятков разведывательных ведомств США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что контрразведка США обвинила Россию в помощи Дональду Трампу в предстоящих выборах. Россия и Китай остаются главными угрозами для безопасности страны. Такой вывод записан в стратегии развития американской контрразведки. Также в списке стран, угрожающих независимости США, есть Куба, Иран, Северная Корея и ряд террористических организаций.