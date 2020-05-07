Два года ждал назначения новый директор центра по контрразведке США Уильям Иванина.
Кандидата согласовал сенат страны.
"Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7", — сообщается на сайте сената США.
На этот пост Иванина был назначен в 2014 году. Через четыре года его выдвинули для подтверждения в сенате. Только сейчас сенат пришел к соглашению.
Центр контрразведки и безопасности при офисе директора национальной разведки курирует более полутора десятков разведывательных ведомств США.
Ранее "Правда.Ру" писала, что контрразведка США обвинила Россию в помощи Дональду Трампу в предстоящих выборах. Россия и Китай остаются главными угрозами для безопасности страны. Такой вывод записан в стратегии развития американской контрразведки. Также в списке стран, угрожающих независимости США, есть Куба, Иран, Северная Корея и ряд террористических организаций.
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