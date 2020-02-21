Контрразведка США: Россия уже начала помогать Трампу на новых выборах

Еще на прошлой неделе американская разведка предупредила Конгресс, что Россия начала вмешиваться в предстоящие президентские выборы 2020 года с целью переизбрания действующего президента Дональда Трампа на второй срок.

Об этом сегодня со ссылкой сразу на пять "осведомленных источников" пишет The New York Times.

Откуда ветер подул?

По данным издания, Шелби Пирсон, представитель разведведомства США, 13 февраля во время брифинга озвучила эту мысль законодателям.

"И республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить им материалы, на которых основываются их выводы, однако сроки предоставления этой информации неизвестны", — пишет газета.

Кадровая перестановка "в строку"

Однако, как узнали авторы материала, Дональд Трамп в тот же день "устроил разнос" Джозефу Магуайру, и.о. директора Национальной разведки за то, что тот "вообще допустил, чтобы этот брифинг состоялся".

"Не потому ли у Нацразведки США теперь новый директор?" — задается вопросом издание (19 февраля на этот пост Трамп назначил Ричарда Гренелла, который пока еще находится в должности посла Соединенных Штатов в Германии — прим. ред.).

Трамп чего-то боится?

Больше всего, якобы, "рассердило Трампа", что "все это слышали демократы" и особенно — Адам Шифф, который "так старался во время импичмента".

По словам источника The New York Times,

"президент опасается, что демократы смогут использовать эту информацию против него".

Сторонники же Трампа считают "информацию о начавшемся вмешательстве России"