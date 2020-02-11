Россия для Америки страшнее, чем террористы

На мировой политической арене наблюдается увеличение числа игроков, нацеленных на США. Однако главными угрозами безопасности страны являются Россия и Китай.

Такой вывод записан в стратегии развития американской контрразведки. Документ опубликован сегодня на сайте Национального центра контрразведки и безопасности США.

"Россия и Китай уверенно действуют по всему миру, используя все инструменты национальной мощи против США. Кроме того, эти две страны располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — отмечается в подготовленном контрразведкой докладе — обосновании стратегии, разработанной на период до 2022 года.

Кто, кроме нас

Следующими в списке угроз находятся:

Куба.

Иран.

Северная Корея.

Движение "Хезболлах".

"ИГ"*.

"Аль-Каида"*.

Транснациональные криминальные организации.

То есть фактически, если понимать опубликованный документ дословно, по мнению американской контрразведки, Россия и Китай для Штатов опаснее, чем террористы.

* запрещенная на территории РФ организация.