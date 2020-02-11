На мировой политической арене наблюдается увеличение числа игроков, нацеленных на США. Однако главными угрозами безопасности страны являются Россия и Китай.
Такой вывод записан в стратегии развития американской контрразведки. Документ опубликован сегодня на сайте Национального центра контрразведки и безопасности США.
"Россия и Китай уверенно действуют по всему миру, используя все инструменты национальной мощи против США. Кроме того, эти две страны располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", — отмечается в подготовленном контрразведкой докладе — обосновании стратегии, разработанной на период до 2022 года.
Следующими в списке угроз находятся:
То есть фактически, если понимать опубликованный документ дословно, по мнению американской контрразведки, Россия и Китай для Штатов опаснее, чем террористы.
* запрещенная на территории РФ организация.
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