Президентские выборы в Польше пройдут не раньше июня

Ближайший срок для проведения президентских выборов в Польше — июнь. Ранее они были намечены на 10 мая.

Коррективы внес коронавирус, из-за эпидемии которого голосование за нового президента решили отложить. Сейчас все зависит от решения Верховного суда, который должен подтвердить, что намеченные выборы не состоялись. По словам министра государственных активов Польши Яцека Сасина, после выхода судебного постановления у спикера сейма будет 14

дней, чтобы назначить новую дату. Она должна быть в пределах 60 дней.

"Я убежден, что это будут выборы с теми же кандидатами", — отметил Сасин.

Действующий сейчас президент Польши Анджей Дуда исчерпает полномочия летом 2020 года. Согласно Конституции, самой поздней датой для проведения первого тура выборов является 23 мая. Сейчас на пост президента претендуют 10 человек.

Ранее о невозможности проведения выборов 10 мая говорил и глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк. Он отметил, что среди возможных решений — введение в стране чрезвычайного положения или положения стихийного бедствия. В этих случаях выборы могли бы состояться самое раннее спустя 90 дней после завершения спецрежима.