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Андрей Фурсов о "самоизоляции"
Источник Правда.Ру

В Польше заявили, что 10 мая провести президентские выборы невозможно

Мир » Европа

Провести президентские выборы 10 мая в условиях пандемии коронавируса нового типа не представляется возможным.

Об этом сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк.

"С организационной точки зрения это невозможно. До 10 мая осталось меньше недели, а правовая база не установлена. Определенные компетенции Избиркома заморожены, а закон о почтовом голосовании по-прежнему в Сенате. Поэтому осталось слишком мало дней, чтобы провести выборы. Должно произойти чудо, чтобы до этого довести", — утверждает глава ЦИК Польши.

"Сегодня мы стоим перед выбором: провести выборы или отложить их. Есть разные решения, соответствующие конституции. В польском случае самое простое — ввести чрезвычайное положение или положение стихийного бедствия. Тогда выборы могли бы состояться самое раннее спустя 90 дней после завершения этого режима", — добавил Марчиняк.

Темы цик польша коронавирус сильвестр марчиняк президентские выборы
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