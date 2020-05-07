ТВ Венесуэлы показало видео допроса задержанного американца

Государственное телевидение Венесуэллы показало в своем эфире видео допроса американца Люка Денмана, который был захвачен спецслужбами страны при попытке вооруженного вторжения.

Денман на видео рассказывает о том, что им был заключен контракт с фирмой во Флориде. Согласно подписанному документу, он был включен в состав вооруженной группы таких же наемников. Их целью было — обеспечить контроль над аэропортом Каракаса, чтобы самолет, с захваченным Николасом Мадурой смог улететь в Соединенные Штаты.

"Я помогал венесуэльцам вернуть контроль над своей страной", — сказал в видео Денман, бывший член Сил специальных операций.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" уже сообщала о попытке вооруженного вторжения на территорию Венесуэлы и провале операции "Гедеон".

Мадуро: я мешаю Трампу

Николас Мадуро в связи с этими событиями заявлял, что заговор с целью его свержения был согласован с Вашингтоном.

"Дональд Трамп является непосредственным руководителем этого вторжения", — сказал Мадуро во время телевизионной виртуальной пресс-конференции.

Что говорит Вашингтон

Президент США Дональд Трамп отрицает свою причастность.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в среду, что правительство США будет использовать "все инструменты" для обеспечения возвращения "захваченных" американцев, если они будут удерживаться в Венесуэле.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что обвинения Мадуро и его союзников в участии США

"не заслуживают доверия, и на самом деле они почти комичны." "Администрация по-прежнему сосредоточена на наших политических целях достижения мирного, демократического перехода в Венесуэле", — сказал чиновник.

К слову, "нелюбовь" американских властей к Мадуро известна давно.

В марте Министерство юстиции США предъявило президенту Венесуэлы и десятку других нынешних и бывших венесуэльских чиновников обвинения в "наркотерроризме", а администрация Трампа предложила вознаграждение в размере $15 млн за информацию, приведшую к его аресту.

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