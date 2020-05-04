Правительство Венесуэлы в воскресенье, 3 мая, выпустило заявление, что была предотвращена попытка морского вторжения "террористических наемников" из Колумбии, с которой дипотношения были разорваны в прошлом году.
В телевизионном обращении министр внутренних дел Нестор Реверол сказал, что группа прибыла на скоростных катерах в прибрежный штат Ла-Гуайра рано утром в воскресенье. И обвинил оппозицию в привлечении сил иностранных наемников.
По его словам, группа высадилась в городе Макуто, примерно в 21 милях (34 км) к северу от столицы Каракаса.
"Они пытались осуществить вторжение по морю группы наемников-террористов из Колумбии, чтобы совершить террористические акты в стране, убивая лидеров революционного правительства", — сказал он.
Лидер правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что восемь человек погибли и двое были задержаны, а министр обороны Владимир Падрино заявил, что затонул скоростной катер, и военные суда ищут у побережья выживших.
Оппозиция, в свою очередь, отвергла все обвинения, заявив, что "явное вторжение" было всего лишь инсценировкой.
Хуан Гуайдо, который признан рядом стран, с подачи США, в качестве законного лидера Венесуэлы, обвинил администрацию президента Мадуро в попытке отвлечь людей от недавних вспышек насилия в стране:
"Режим стремится отвлечь внимание от предполагаемого инцидента, страдающего от несоответствий, сомнений и противоречий", — цитирует его слова пресс-служба.
Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.