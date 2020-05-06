Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии снизилось до 200. Месяц назад, когда в стране ввели режим чрезвычайного положения, их было около 700.
О скорой победе над коронавирусом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"В начале апреля до введения режима ЧС было много прогнозов, что через месяц в Японии произойдет взрывное заражение, как в западных странах. Но сейчас мы идем по пути к завершению. Ваши действия смогли изменить будущее. В нашей стране даже после объявления режима чрезвычайной ситуации не могут быть введены штрафы и ограничения для самоизоляции, как в Европе и Америке. Мы можем только призывать к этому. И несмотря на это, люди по доброй воле согласились прилагать усилия. В результате нам удалось избежать расширения заражения и повернуть в сторону его сокращения", — сказал премьер-министр.
Он отметил, что в больницах страны по-прежнему сохраняется напряженная ситуация, под наблюдением медиков остаются 10 тысяч человек. Поэтому в Японии режим ЧП продлен до 31 мая.
Согласно свежей статистике, с начала эпидемии в Японии зарегистрировано более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 579 пациентов. 5238 человек полностью выздоровели.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в 17 префектурах Японии начинают работать различные предприятия. Они откроются 7 мая. С 10 мая к ним присоединятся еще четыре префектуры.
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