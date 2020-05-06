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Источник Правда.Ру

Япония частично разрешила запуск предприятий

Мир » Азия » Дальний Восток

В 17 префектурах Японии восстанавливают работу предприятий. На этих территориях либо очень мало зарегистрированных случаев заражения, либо их совсем нет.

Запуск производства запланирован на четверг, 7 мая. Откроются в том числе залы игровых автоматов, ночные клубы. С 10 мая число префектур, в которых разрешено работать, вырастет еще на четыре.

Другие префектуры пока придерживаются ограничительных мер. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. По решению правительства Японии, его продлили до 31 мая.

"Режим чрезвычайной ситуации, введенный 7 апреля, продлевается до 31 мая. Он распространяется на все префектуры, без изменений. Но при этом в районе 14 мая мы вновь заслушаем мнение экспертов и тогда, в зависимости от числа зараженных на местах, состояния органов здравоохранения, и мы можем отменить режим чрезвычайной ситуации, если будет решено, что это возможно", — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отмечается, что граждане страны сократили социальные контакты на 80%.

Также власти Японии выделит 800 миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса. Из них порядка 234 миллионов получит Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что японский автоконцерн Nissan планирует свернуть производство автомобилей в Европе. По сообщениям компании, она сосредоточится на США, Японии и Китае.

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Темы япония синдзо абэ коронавируса режим чрезвычайного положения
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