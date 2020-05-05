Школьникам Украины расскажут об опасности коронавируса

Ученики 6-10 классов школ Украины будут изучать коронавирус. Новая тема появилась в программе по биологии.

Их главная задача — рассказать об опасности вируса и о мерах профилактики. Школьников ждут интерактивные упражнения и обучающие видео. Как сообщает пресс-служба министерства образования Украины, в каждом уроке предусмотрены методические рекомендации для педагога, и материалы для детей — иллюстрации с комментариями, тесты, видеоролики.

На таких уроках юным украинцам расскажут, как передается коронавирус, как вести себя во время эпидемии, что делать, чтобы не заразиться опасной болезнью. В конечном итоге, по мнению разработчиков, дети поймут, почему так важно соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

С начала эпидемии на Украине зарегистрировано 12 697 случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались. По мнению президента Владимира Зеленского, стране удалось обойти страшные сценариев распространения COVID-19, благодаря соблюдению карантина. Как и ожидали власти, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления ограничительных мер.