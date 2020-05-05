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Источник Правда.Ру

Зеленский: Украине удалось обойти страшные последствия коронавируса

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что стране удалось миновать самых страшных сценариев распространения коронавируса благодаря соблюдению карантина.

"Очень положительная тенденция. Благодаря усердному соблюдению карантина Украине удалось обойти самые страшные сценарии. Как мы и предполагали, положительные тенденции эпидемии начались за неделю до ослабления карантина", — заявил украинский лидер.

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