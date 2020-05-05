На 366 человек больше стали болеть коронавирусом на Украине

Еще 13 человек стали жертвами коронавируса на Украине. Жизни стольких человек, имевших положительные результаты тестов, унес за сутки COVID-19.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, всего в стране на сегодняшний день 12 697 лабораторно подтвержденных случая коронавируса.

"За сутки заболели 366 человек, из них 26 детей и 92 медработника, госпитализировали 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие заболевания. При этом 256 человек выздоровели. В общем за все время пандемии в Украине заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок, а также 2479 медработников. При этом в общем выздоровело 1875 человек, а летальных случаев — 316", — рассказал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

В стране ожидают, что заболевание убьет около 1,2 миллиона украинцев. Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что, исходя из расчетов ученых, переболеют COVID-19 80% населения. Для Украины это 35 миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, почему Николай Валуев перестал общаться с Виталием Кличко. Как признался сам депутат ГосДумы России, с мэром Киева они не поддерживают отношения после известных событий, которые произошли на Украине.