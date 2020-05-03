В США разрабатывают сразу 14 видов вакцин от коронавируса

Американский телеканал NBC News сообщил, что в стране ведут разработку сразу 14 видов вакцин от коронавируса нового типа в рамках проекта "Сверхзвуковая скорость".

В течение двух следующих недель пройдут дополнительные тестирования, которые призваны отсеять малоэффективные виды вакцины и оставить 6-8 лучших. Власти США запустили проект "Сверхзвуковая скорость", чтобы к концу 2020 года получить не менее 100 миллионов доз вакцины от COVID-19.