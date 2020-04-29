Болгария готовится к приему туристов с 1 июля

Портал Rus.bg со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову, сообщил о том, что на болгарском Черноморье с 15 июня начнется подготовка к туристическому сезону, а 1 июля страна будет открыта для туристов.