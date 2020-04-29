Портал Rus.bg со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову, сообщил о том, что на болгарском Черноморье с 15 июня начнется подготовка к туристическому сезону, а 1 июля страна будет открыта для туристов.
"Николина Ангелкова сообщила, что, по предварительным планам, подготовка к летнему туристическому сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон", — говорится в сообщении.
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