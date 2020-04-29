Пресс-служба краевого правительства сообщила об отставке вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова по собственному желанию. Губернатор нашел новую работу.
"Алексей Войтов давно хотел перейти в реальный сектор экономики, и я согласовал его просьбу об освобождении от должности. Через некоторое время он выйдет на новое место службы, и я искренне хочу поблагодарить его и пожелать успехов в работе", — сказал временный исполняющий главы региона Владимир Солодов.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.