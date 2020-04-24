Троих пассажиров, которые прилетели вывозным рейсом из Таиланда в Красноярск, поместили в обсерватор. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

"В аэропорту "Красноярск (Емельяново)" все пассажиры, прибывшие из Таиланда (с промежуточной остановкой в Новосибирске), прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров. Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня их прибытия 48 пассажиров изолированы по месту проживания, три пассажира доставлены спецтранспортом в обсерватор", — говорится в сообщении.