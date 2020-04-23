Число зараженных в Африке превысило 25 тысяч

По данным организации ВОЗ, на сегодня в Африке выявлено 25320 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 6700 человек.

"Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Африке превышает 25 тысяч человек, а количество смертей — 1,2 тысячи", сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

11 марта была объявлена новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, во всем мире сейчас зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения.