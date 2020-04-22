Почти 20 тысяч человек больны коронавирусом в Индии

Свыше 1300 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Индии. Всего в стране с начала эпидемии зафиксировано 19 984 случая.

Как сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия, сейчас под наблюдением врачей остаются 15 474 пациента. 3 869 человек успешно победили болезнь, 640 человек скончались от опасного вируса.

Эпицентром распространения COVID-19 в Индии является штат Махараштра. Здесь зарегистрировано 5 218 заболевших. В штате Гуджарат 2 178 инфицированных, в Дели — 2 156 пациентов. Также коронавирус выявлен у жителей штатов Раджастан, Тамилнад, Мадхъя-Прадеш, Уттар-Прадеш. В почти 400 районах страны опасной болезни не зарегистрировано.

В Индии действует режим самоизоляции, который установлен до 3 мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Индия пришлет России 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина. Это противомалярийное средство показало неплохие результаты в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день Индия производит больше всех гидроксихлорохина. В прошлом месяцы власти страны запретили экспорт препарата. Исключение сделано только для России.