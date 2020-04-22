В Германии испытают вакцину от коронавируса на добровольцах

В Германии пройдут первые испытания вакцины против коронавируса. Участие в тестировании примут 200 добровольцев от 18 до 55 лет.

Испытания проведут в Институте вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха, соответствующее разрешение уже утверждено, об этом сообщает пресс-служба института.