В Германии пройдут первые испытания вакцины против коронавируса. Участие в тестировании примут 200 добровольцев от 18 до 55 лет.
Испытания проведут в Институте вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха, соответствующее разрешение уже утверждено, об этом сообщает пресс-служба института.
"Разрешение появилось в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации. Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня", — говорится в сообщении.
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