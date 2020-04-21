Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Могилевскую область, где проконтролировал ход посевной кампании. Глава государства обратил внимание чиновников на необходимость увеличить посевы гречневой крупы.

По словам Лукашенко, Россия отказалась продавать Белоруссии гречку.

"Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", — сообщил Лукашенко.