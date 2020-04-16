10% граждан Израиля нарушили правила безопасности в праздник Песах

Празднование Песаха в Израиле прошло спокойно. Подавляющее большинство граждан не нарушали правила, установленные из-за коронавируса.

Об этом рассказали в полиции страны.

"90% населения соблюдало, отдельные были моменты — граждане нарушали. Можно было выходить на улицу, находиться в пределах ста метров от дома, соблюдать все постановления. Те люди, которые нарушали, отдалялись или находились в запрещённых местах — парках, на пляжах — те получали штрафы", — пояснил официальный представитель полиции Михаил Зингерман.

Он сообщил, что за время празднования Песаха в стране было выписано около 6-7 тысяч штрафов.

Напомним, что Песах - главный иудейский праздник. В этом году его отмечали с 8 по 15 апреля. В первые дни были усилены карантинные меры: с вечера 7 апреля было запрещено выезжать из своих городов, со второй половины 8 апреля и до утра 9 апреля нельзя было покидать своих домов и квартир.

Сейчас в Израиле известно о 12 591 случае заражения коронавирусом. 140 человек скончались.