Еврокомиссия разработала дорожную карту по снятию карантина

Карантин необходимо снимать постепенно. Между шагами нужно делать месячный перерыв.

Такое заявление сделали в Еврокомиссии. Здесь разработали дорожную карту по снятию карантинных мер в странах Европы.

"Процесс будет постепенным, так как меры будут отменены в несколько шагов, и между этими шагами должно быть достаточное время, например, один месяц, поскольку эффект от их отмены можно оценить лишь с течением времени", — говорится в дорожной карте.

Предлагается общие меры заменять на точечные. Например, строгие ограничения сохранить для наиболее уязвимых групп населения, а для остальных — смягчить. Или разрешить работу магазинов, общественного транспорта, но регулярно проводить дезинфекцию.

Что касается контроля на внутренних границах стран, его следует снимать в тесной координации друг с другом. Когда эпидситуация в приграничных регионах нормализуется, можно будет снять ограничения на поездки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Дании заявили о готовности снять еще больше ограничений. Со вторника в стране начал работать общественный транспорт, с завтрашнего дня откроются детские сады, чтобы часть граждан смогла вернуться на рабочие места. Послабление карантина ожидается и в Италии. 14 апреля в стране открылись книжные магазины и другие магазины с товарами не первой необходимости.