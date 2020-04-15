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Источник Правда.Ру

В Японии не могут разделить деньги, выделенные на помощь населению

Мир

Ситуация, в которой оказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в России бы назвали "между молотом и наковальней":

  • одни политические партнеры требуют, чтобы он раздал деньги, выделенные правительством страны "на смягчение экономического удара коронавируса", равными суммами всем жителям;
  • другие — где взять еще денег, чтобы и первым угодить, и программу правительства реализовать.

Из-за чего сыр-бор

На прошлой неделе правительство объявило о пакете стимулирующих мер почти на $1 трлн.

Предполагалось, что деньги эти пойдут на "адресные выплаты" тем, кто лишился доходов из-за введенного в стране карантина по коронавирусу. Единоразовая дотация от государства в этих случаях должна была быть выплачена в размере 300 тысяч иен ($2800).

"Не так!" — заявил один политик

Нацуо Ямагути, член коалиционного правительства, призвал администрацию Абэ выплатить по 100 тысяч иен ($935) каждому гражданину Японии.

Его поддержал Тосихиро Никай, главный член Либерально-демократической партии Абэ, который, впрочем, чуть подумав, рекомендовал правительству составить второй, дополнительный, бюджет для финансирования выплаты 100 тысяч иен наличными каждому гражданину.

"Когда в товарищах согласья нет"…

Правительственные чиновники исключили повсеместные выплаты, утверждая, что

адресная поддержка домашних хозяйств с низкими доходами, наиболее пострадавших от вспышки болезни, будет более эффективным использованием денег налогоплательщиков.

Администрация Абэ надеется провести через парламент в конце этого месяца дополнительный бюджет на сумму 16,8 трлн иен для финансирования части пакета стимулирующих мер.

Ситуация с коронавирусом в Японии

Как сообщает общественная телерадиокомпания NHK, в Японии, по состоянию на утро 15 апреля:

  • был зарегистрирован 8191 случай заражения коронавирусом, за исключением случаев с круизного судна, помещенного в карантин в феврале;
  • умерли 162 человека.
Темы япония синдзо абэ коронавирус поддержка населения спор в правительстве
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