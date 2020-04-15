В Японии не могут разделить деньги, выделенные на помощь населению

Ситуация, в которой оказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в России бы назвали "между молотом и наковальней":
На прошлой неделе правительство объявило о пакете стимулирующих мер почти на $1 трлн.
Предполагалось, что деньги эти пойдут на "адресные выплаты" тем, кто лишился доходов из-за введенного в стране карантина по коронавирусу. Единоразовая дотация от государства в этих случаях должна была быть выплачена в размере 300 тысяч иен ($2800).
Нацуо Ямагути, член коалиционного правительства, призвал администрацию Абэ выплатить по 100 тысяч иен ($935) каждому гражданину Японии.
Его поддержал Тосихиро Никай, главный член Либерально-демократической партии Абэ, который, впрочем, чуть подумав, рекомендовал правительству составить второй, дополнительный, бюджет для финансирования выплаты 100 тысяч иен наличными каждому гражданину.
Правительственные чиновники исключили повсеместные выплаты, утверждая, что
адресная поддержка домашних хозяйств с низкими доходами, наиболее пострадавших от вспышки болезни, будет более эффективным использованием денег налогоплательщиков.
Администрация Абэ надеется провести через парламент в конце этого месяца дополнительный бюджет на сумму 16,8 трлн иен для финансирования части пакета стимулирующих мер.
Как сообщает общественная телерадиокомпания NHK, в Японии, по состоянию на утро 15 апреля:
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.