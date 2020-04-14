Лавров: Россия и США могут сотрудничать в развитии космоса

Сотрудничество России и США в освоении и развитии космоса вполне возможно. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ прокомментировал указ президента США об экономическом освоении Луны.

"В свете тех инициатив, которые президент Трамп выдвинул, а он прямо в этом меморандуме подчеркнул необходимость обеспечения международной поддержки планам освоения в том числе Луны в соответствии с договором 1967 года, мы такой подход считаем просительным и готовы сотрудничать с тем, что найти общеприемлемые подходы", — пояснил руководитель российского дипломатического ведомства.

Также Лавров отметил, что Россия готова к обсуждению вопроса о выводе оружия в космос.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право американцев добывать космические ресурсы. Он распорядился в ближайшие шесть месяцев обсудить аналогичные соглашения с другими странами.

Ранее сообщалось, что Кремлю не понравилась попытка Трампа "приватизировать" космос. Речь идет об указе американского президента, который позволяет американским частным компаниям вести добычу полезных ископаемых в космосе.