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Лавров: США готовы помочь России в борьбе с COVID-19

Мир » Северная Америка » США и Канада

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о взаимной помощи в борьбе с коронавирусом. Президенты России и США говорили по телефону.

Детали беседы раскрыл глава российского МИД Сергей Лавров.

"Президент Трамп подчеркнул, что в случае, если у России появятся дополнительные потребности, то США, когда они наладят производство в достаточных объемах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну", — пояснил министр иностранных дел России.

Он подчеркнул, что это "нормальный партнерский подход".

Напомним, что ранее помощь США оказала Россия. Самолет российских ВКС доставил в Нью-Йорк средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

Позднее Госдеп США заявил, что Россия не подарила, а продала партию гуманитарной помощи. И звонок Трампа Путину был посвящен именно тому, чтобы договориться о закупке необходимых предметов.

Между тем, эксперты признали — российская помощь США — это не пропаганда, а необходимость. Сейчас США стали эпицентром пандемии коронавируса.

Темы коронавирус дональд трамп сергей лавров владимир путин телефонный разговор
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