Самолет из России не привез в США никаких подарков. Все оборудование и маски мы у Москвы купили.
Об этом заявили сегодня в Госдепартаменте США.
В сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов особо подчеркивается, что целью звонка Дональда Трампа российскому президенту Путину было договориться о закупке у России остро необходимых для борьбы с пандемией вентиляторов и медицинских защитных средств.
"Трамп и Путин договорились. И мы закупили у России все, что нам необходимо прямо сейчас. 1 апреля все предметы медназначения были получены представителями Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке", — говорится в сегодняшнем заявлении Морган Ортагус, представителя Госдепа США.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.