Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование

Самолет из России не привез в США никаких подарков. Все оборудование и маски мы у Москвы купили.

Об этом заявили сегодня в Госдепартаменте США.

В сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов особо подчеркивается, что целью звонка Дональда Трампа российскому президенту Путину было договориться о закупке у России остро необходимых для борьбы с пандемией вентиляторов и медицинских защитных средств.