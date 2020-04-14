Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений

Коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на утро 14 апреля, заражены более 2 млн человек.

Об этом сообщает университет Хопкинса (США),специалисты которого ведут собственную статистику пандемии.

По данным на 04:00 мск 14 апреля, в 185 странах мира зарегистрировано

заражений 2 019 320,

летальных исходов - 119 483,

выздоровлений - почти 449 тысяч.

Ситуация в России

Актуальные данные о коронавирусе в России оперативный штаб размещает на портале стопкоронавирус.рф.

На момент публикации материала в стране зарегистрировано

18328 случаев заражения, из них за последние сутки - 2558,

вылечено 1470 пациентов,

летальных исходов - 148.

Вчера, как сообщала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин во время совещания с правительством отметил, что ситуация с коронавирусом в стране "развивается не в лучшую сторону".