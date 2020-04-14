Коронавирусной инфекцией в мире, по состоянию на утро 14 апреля, заражены более 2 млн человек.
Об этом сообщает университет Хопкинса (США),специалисты которого ведут собственную статистику пандемии.
По данным на 04:00 мск 14 апреля, в 185 странах мира зарегистрировано
Актуальные данные о коронавирусе в России оперативный штаб размещает на портале стопкоронавирус.рф.
На момент публикации материала в стране зарегистрировано
Вчера, как сообщала "Правда.Ру", президент России Владимир Путин во время совещания с правительством отметил, что ситуация с коронавирусом в стране "развивается не в лучшую сторону".
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.