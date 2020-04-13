Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране меняется ситуация с распространением коронавируса нового типа, и меняется она не в лучшую сторону.

"Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", — утверждает российский лидер.

Глава государства отметил, что властям удается действовать на упреждение.