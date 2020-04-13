Президент России Владимир Путин заявил, что в стране меняется ситуация с распространением коронавируса нового типа, и меняется она не в лучшую сторону.
"Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, увеличивается число заболевших людей. Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", — утверждает российский лидер.
Глава государства отметил, что властям удается действовать на упреждение.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.