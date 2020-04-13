Иран: COVID-19 задерживает расследование инцидента с украинским Боингом

Пандемия Covid-19 задержит расследование крушения украинского международного рейса над Ираном. Причина - просьба Канады в адрес Тегерана отложить загрузку данных о черных ящиках из-за ограничений на передвижение коронавируса.

Напомним, что, поскольку на борту сбитого самолета Украинских авиалиний было 57 граждан Канады, то специалисты этой страны включены в группу по расследованию инцидента.

Иран, со своей стороны, согласился в марте передать черные ящики рейса 752 на Украину или во Францию для анализа.

В ящиках, как ожидается, будет содержаться информация о последних моментах перед тем, как лайнер Международных Авиалиний Украины был сбит ракетой и разбился вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января.

Тегеран готов передать черные ящики Боига

На прошлой неделе Иран связался с заинтересованными странами, чтобы спросить, когда они могут отправить экспертов, чтобы помочь загрузить данные с черных ящиков.

Подчеркнув, что заинтересованные страны "озабочены тем, чтобы загрузка и анализ регистраторов продолжались", президент совета по безопасности перевозок Канады Кэти Фокс сказала, что

"путешествие для экспертов невозможно в настоящее время и, вероятно, в течение некоторого времени" из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.

Фокс также добавила, что представители или эксперты из стран, ведущих расследование, должны присутствовать при загрузке данных "черного ящика"и что поэтому этот процесс следует отложить до тех пор, пока "условия не улучшатся настолько, чтобы обеспечить безопасные поездки".

"Мы все еще ожидаем, что Иран выполнит свое обязательство по загрузке регистраторов, как только условия улучшатся", - сказала Фокс.

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